Publicado por SNN COM em 9 de outubro de 2016

Campina Grande faz 152 anos na próxima terça-feira (11), mas o feriadão de cinco dias já começou nessa sexta (7). Isso porque a prefeitura transferiu o Dia do Servidor Público de 28 para 10 de outubro, fazendo com que uma parte dos campinenses possa aproveitar uma folga prolongada até a quarta-feira (12), dia de Nossa Senhora Aparecida.

Comércio, Shopping e Bancos

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Campina Grande (Sindilojas), as lojas tem o livre arbítrio de escolher se vão ou não funcionar na terça (11) e quarta-feira (12). As empresas que pretenderem utilizar os trabalhadores no feriado desses dois dias poderão fazê-lo, desde que os comunique, com uma antecedência mínima de 48 horas, sobre a escala de trabalho do referido feriado.

Além disso, a empresa que tenha em seu quadro funcional até 10 trabalhadores pagará, no fim do expediente, mediante recibo, como ajuda de custo, a quantia de R$ 33 a cada um que for convocado por dia, independente de receberem salário fixo ou variável; as empresas que tenham em seu quadro funcional mais de 10 trabalhadores pagarão, no final do expediente, a quantia de R$ 40.

O shopping Partage funciona na terça (11) e quarta-feira (12), no horário de domingo; as lojas abrem das 14h às 20h e a praça de alimentação, das 11h às 22h.

Os bancos funcionam normalmente nesta segunda-feira (10), mas fecham na terça-feira (11) e na quarta-feira (12).

Rodoviária



O Terminal Rodoviário Argemiro de Figueiredo em Campina não informou à TV Correio a previsão de embarques e desembarques na cidade para este feriadão. Porém, a administração orientou que os passageiros cheguem com antecedência para evitar problemas com filas e bagagens.

A empresa Real Bus, que faz a linha Campina Grande – João Pessoa, informou à TV Correio que disponibiliza ônibus extras para saídas a cada meia hora para a Capital. Segundo a TV Correio, a empresa espera alta de 40% nos embarques para João Pessoa neste fim de semana estendido.

Fonte: Portal Correio