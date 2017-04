Publicado por SNN COM em 9 de outubro de 2016

Um estudo do Centro de Investigações de História e Estatística do Futebol Espanhol (CIHEFE) colocou o argentino Lionel Messi apenas como o quarto melhor jogador da história do Campeonato Espanhol. A análise elaborada por José Antonio Ortega foi divulgada neste sábado e leva em consideração todos os 9.117 jogadores a terem atuado na liga entre as temporadas 1928/29 e 2015/16.

O pódio é formado por Raúl González, ídolo doReal Madrid, seguido por César Rodríguez (ex-Barcelona) e Telmo Zarra (ex-Athletic Bilbao). Enrique Castro “Quini” (ex-Sporting Gijón) completa o top-5.

Ortega decidiu dar pontuação aos atletas por quesitos, como pode ser feito no basquete, que contabiliza pontos anotados, rebotes, assistências, tocos, etc. Ele também lembra que a ATP (tênis) e a UCI (ciclismo) também estabelecem parâmetros similares.

A pontuação funciona da seguinte maneira: 24 pontos a cada jogador em função dos minutos jogados por uma temporada, um ponto por gol marcado e 0,6 por cada gol de pênalti. Paralelamente, foi retirado 0,4 por cada gol contra e 1,5 por cada expulsão.

Seguindo os critérios, Raúl terminou com 528 pontos. César Rodríguez fez 524, Telmo Zarra anotou 493, e Messi apareceu logo atrás, com 490. Entre os que ainda estão em atividade, Cristiano Ronaldo é o 23º, David Villa o 32º, Xavi Hernández o 49º, Iker Casillas o 62º e Aritz Aduriz o 109º.

Fonte: Globo Esporte.com