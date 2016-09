O juiz José Ferreira Ramos Junior, responsável pela propaganda eleitoral em João Pessoa, sofreu uma tentativa de assalto, na tarde desse sábado (3), em João Pessoa. Na ação, um bandido armado tentou atirar contra o juiz.

O caso foi relatado pela vítima através de uma página de rede social. Segundo o juiz, ele estava dentro do seu carro em um trecho da BR-230 quando foi surpreendido por um homem armado.

“Estava dirigindo meu carro na BR 230, no retão do planalto. Parei para, em obediência a Lei, atender o telefone. De repente, do nada, surgiu um elemento e apontou um revólver para minha cabeça e anunciou o assalto. Fiquei atônito, paralisado, sem acreditar no que estava acontecendo. O motor estava ligado. Não abri a porta como ele ordenou. Engatei a marcha para sair rápido. Ele acionou o gatilho. A bala não detonou”, contou o juiz.

Ainda segundo o juiz, ao perceber que o bandido havia tentado atirar, ele se abaixou no banco do carro e conseguiu acelerar, fugindo do criminoso, que ainda efetuou um novo disparo.

“Me abaixei e consegui arrancar o carro e ele atirou novamente. Dessa vez a bala detonou, mas, graças ao meu Deus eu já estava fora do alcance. Não parem o seu carro na BR, pois ao relatar o fato na Polícia Rodoviária e fazer o boletim de ocorrência, fui informado pelo PRF que esse tipo de abordagem está se tornando comum nas estradas”, concluiu o juiz.

