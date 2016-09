Publicado por SNN COM em 4 de setembro de 2016

Um jovem de 21 anos e deficiente morreu, na manhã deste domingo (4), após ser jogado pela própria mãe dentro de uma cisterna de água. O crime aconteceu no início da manhã no município de Massaranduba, no Agreste paraibano, a 119 km de João Pessoa, e a suspeita de cometer o crime foi presa em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil em Campina Grande, a mulher teria pegado o filho no colo e se jogado, junto com ele, dentro da cisterna. Durante a ação, a suspeita teria se arrependido e tentado salvar o filho, que ainda chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu e morreu no local.

“O que soubemos é que a mulher, por algum motivo ainda não revelado, se jogou dentro da cisterna com o filho. Ela teria se arrependido e tentado salvar o jovem, mas ele não resistiu e morreu afogado. Ela foi atendida pelo Samu e encaminhada para a delegacia de Homicídios, onde vai responder pelo crime”, disse um policial civil.

Fonte: Portal Correio