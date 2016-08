Publicado por SNN COM em 2 de agosto de 2016

A montagem de doze barracas para a Festa das Neves provocou um tumulto na manhã desta terça-feira (2) na avenida Visconde de Pelotas, no Centro de João Pessoa. As barracas foram montadas no trecho em frente à Praça Dom Adauto na segunda-feira (1º) pelos próprios comerciantes, mas agentes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) estão desmontando toda a estrutura. A Festa das Neves, que celebra o aniversário de fundação de João Pessoa, começa na quarta-feira (3).

Segundo o vice-presidente da Associação dos Ambulantes, que se identificou apenas como Josemar, o grupo recebeu autorização para se instalar e pagou a taxa de uso de solo, mas teriam sido surpreendido pelos agentes da Sedurb. “Há 30 anos trabalhamos nesta área, não sei o que aconteceu que este ano disseram que não vai ocupar”, reclama.

A Sedurb informou, através de nota, que o órgão assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público para que alguns locais do Centro Histórico não fossem ocupados. O TAC foi assinado no mês de abril. Entre os espaços que devem ser preservados está o trecho em frente à Praça Dom Adauto, onde fica a sede da Arquidiocese da Paraíba.

A secretaria confirma que os comerciantes pagaram a taxa para ocupar os locais disponibilizados pelo órgão, mas há um compromisso de que eles se instalem apenas nos locais determinados por sorteio. Ainda segundo a Sedurb, os comerciantes descumpriram o TAC ao ocuparem espaços que não estavam liberados.

Equipes da Guarda Municipal foram ao local para garantir o trabalho dos agentes, que desmontavam as barracas por volta das 7h30.

Fonte: G1 PB