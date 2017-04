Publicado por SNN COM em 1 de janeiro de 2017

A Caixa Econômica Federal sorteou hoje (31) a Mega-Sena da Virada. Segundo a Caixa, após o fechamento das apostas, às 14h, foi apurado o valor de R$ 220.984.549,30. A estimativa era de um prêmio de R$ 225 milhões.

Confira os números sorteadas pelas Loterias da Caixa:

05 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53

Seis apostadores acertaram os seis números da Mega da Virada. Cada um vai receber R$36.824.758,22. As apostas foram feitas na Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

De acordo com cálculos da Caixa Econômica Federal (CEF), o apostador que levar a bolada poderá aplicar na poupança um rendimento mensal de quase R$ 1,4 milhão. O vencedor poderá ainda se dar ao luxo de comprar cerca 37 imóveis no valor de aproximadamente R$ 6 milhões cada ou ainda adquirir uma frota de 40 helicópteros.

Fonte: Líria Jade – Repórter da Agência Brasil