Publicado por SNN COM em 2 de agosto de 2016

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) realiza de 10 de agosto a 02 de setembro as inscrições do Vestibular 2016.2 para ingresso no curso de Música. São oferecidas 40 vagas, sendo 10 vagas para o bacharelado e 30 para licenciatura, ambas no turno diurno. Metade das vagas são reservadas para candidatos de escolas públicas e que se declararem preto, pardos ou indígenas.

Veja edital

Para se inscrever, o candidato deve ter participado e não ter sido eliminado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem – Edição 2015) e realizar o Teste de Habilidade Específica (THE). As inscrições devem ser realizadas no site da Comissão de Processos Vestibulares, e o valor da taxa é de R$ 25

THE

O Teste de Habilidade Específica será realizado no dia 18 de setembro das 08h às 12h e das 14h às 18h no Bloco BZ, campus sede. A prova contará com duas etapas: Prova de Teoria, Solfejo e Ditado (PSTD) e Prova Prática Instrumental (PPI).

Cronograma

O resultado do THE será divulgado no dia 03 de outubro e a primeira chamada com os nomes dos candidatos aprovados será divulgada no dia 10 de outubro. O cadastramento acontece nos dias 13 e 14 de outubro e a matrícula em disciplinas deve ser realizada no dia 26 de outubro. As aulas têm início dia 31 de outubro.

Fonte: Portal Correio