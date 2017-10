Caixa orienta clientes sobre segurança na internet

Após a descoberta de um golpe disseminado pelo Whatsapp, a Caixa reforçou, nesta segunda-feira (9), que não distribui informações pelo aplicativo de mensagens. De acordo com a instituição, orientações de segurança estão publicadas em seu portal da internet e em suas agências com o objetivo de alertar clientes quanto a golpes, seja por e-mails spam, sites falsos ou por telefone.

Caso você receba mensagens sugerindo prêmio ou pagamentos, verifique antes de clicar no link, pode ser uma tentativa de fraude. A instituição explica ainda que, em casos de dúvidas, os clientes têm a sua disposição os canais de atendimento ao cliente Caixa, como SAC/Ouvidoria, 0800 ou qualquer uma de suas agências.

Falso pagamento de 14º Salário

Mais de 350 mil brasileiros teriam caído em um golpe por WhatsApp que anuncia a liberação de um 14º salário a ser pago pela Caixa Econômica Federal. Esse pagamento não existe. O objetivo dos criminosos é infectar telefones para que eles possam aplicar, mais tarde, golpes financeiros.

A fraude ocorre quando a pessoa recebe um link por WhatsApp que diz que para sacar um suposto 14º salário, é necessário que ela compartilhe o link com dez amigos ou dez grupos de conversa via WhatsApp. No meio desse golpe, o usuário autoriza o envio de notificações para o celular.

Ele funciona assim: o golpe diz que quem já trabalhou com carteira assinada pode conferir se tem o direito a receber, por meio da Caixa Econômica Federal, o equivalente a um salário mínimo. Para fazer a consulta, a vítima precisa acessar um link e responder a algumas perguntas. Ao clicar no link, o telefone é automaticamente infectado.

Cuidado com armadilhas

Segundo a empresa de segurança PSafe, em testes realizados com telefones infectados, algumas horas após o início do golpe, o criminoso envia uma outra armadilha, via notificação direta para o celular das vítimas.

“Para não cair em armadilhas na internet, como em golpe no WhatsApp, é importante que você desconfie de qualquer tipo de promessa exagerada que chega por mensagens, checando sempre se é algo real”, sugeriu a PSafe.

Governo do Brasil, com informações da Caixa Econômica Federal e da PSafe