Com Lira, Romero visita Alagoa Nova e participa de missa e procissão

O prefeito Romero Rodrigues (PSDB), de Campina Grande, prestigiou neste domingo (28) a missa e a procissão em homenagem a São Sebastião, padroeiro do município de Alagoa Nova, no agreste da Paraíba. Na companhia do senador Raimundo Lira (PMDB), Romero participou dos eventos religiosos, após ele e a comitiva serem recebidos pelo prefeito José Uchôa de Aquino Leite (PSDB) e lideranças locais.

Após recepcionar Raimundo Lira no aeroporto João Suassuna, Romero Rodrigues seguiu com o senador para Alagoa Nova, por volta das 16h. Recebido pelo prefeito Aquino, pelo vice-prefeito João da Ideal (PSD) e um grupo de lideranças às margens da PB-097, que liga Lagoa Seca a Alagoa Nova. Na oportunidade, Romero foi saudado também pela vereadora Ivonete Ludgério, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande e pelo ex-prefeito Otávio Leite Sobrinho (Tavinho).

Toda a comitiva seguiu para o povoado de São Tomé, distrito de Alagoa Nova, onde foram realizadas a missa e a procissão em homenagem ao padroeiro São Sebastião. Saudado pela população, Romero foi bastante festejado e atendeu sistemáticos pedidos para posar para fotos e selfies.

Encerrando a agenda deste domingo em Alagoa Nova, Romero e Raimundo Lira foram convidados a participar de jantar na residência do líder político José Pimentel. Foram acompanhados pelo prefeito Severo Luiz do Nascimento Neto (PSDB), de São Sebastião de Lagoa de Roça e Ramalho Alves Bezerra, ex-prefeito do município, e pelo presidente da Câmara de Lagoa de Roça, vereador EdgleideTerto da Silva, (Edglei).

Fonte: Codecom