Nova joia marca de novo e salva Santos de perder do Ituano

O Santos conheceu seu segundo jogo sem vitória no Campeonato Paulista. Jogando no Pacaembu, o Peixe empatou com o Ituano, em 1 a 1, graças ao gol salvador de Rodrygo já nos minutos finais da partida. A equipe do técnico Jair Ventura não jogou bem e o goleiro Vanderlei, como já tem se tornado habitual, fez boas defesas durante todo o confronto.

O Ituano saiu na frente, ainda no primeiro tempo, com um belo chute de fora da área do volante Baralhas. A bola desviou em Robson Bambu antes de entrar para o gol e enganou Vanderlei. Em desvantagem no marcador durante quase toda a partida, a equipe da Baixada santista não mostrou organização com a bola nos pés.

No próximo fim de semana, o Peixe visita o invicto Palmeiras no Allianz Parque. O jogo será válido pela quinta rodada do estadual.

O salvador

O atacante Rodrygo entrou no segundo tempo e foi o nome do Peixe no Pacaembu. Veloz, o garoto deu muito trabalho para os defensores rivais e, quase nos acréscimos, mandou a bola para o fundo da rede e salvou a pele da equipe, que teve atuação muito abaixo do esperado.

Abre o olho, Jair!

O Santos não conseguiu ser organizado em campo e apenas não perdeu por uma diferença maior de gols porque o goleiro Vanderlei estava em grande noite. Quase nada funcionou na equipe. Os laterais não apoiaram o ataque, os meias não criaram e os atacantes pouco fizeram na frente.

Mais ligado do que seu adversário desde o apito inicial, o Ituano não deu a mínima que o goleiro do Santos era Vanderlei e arriscou bastante de fora da área. O arqueiro do Peixe já tinha feito algumas boas vezes até o lance do gol de Baralhas. O volante chute de fora da área, a bola desviou em Robson Bambu e Vanderlei nada pôde fazer para evitar o gol.

Lance bizarro

O Santos jogava mal e uma das poucas alternativas da equipe de chegar ao gol adversário. Em um destes lances, a zaga do Ituano afastou mal e a bola sobrou para Matheus Jesus. O jogador a dominou e tentou uma bicicleta. Infelizmente, o volante errou o movimento e acertou o pé na cabeça de Baralhas, que precisou colocar uma touca de natação para continuar jogando.

Primeiro tempo sonolento

Mesmo jogando ao lado de seu torcedor, o Santos demorou muito para se impôr na partida. A primeira finalização da equipe de Jair Ventura na partida aconteceu aos 44 minutos do primeiro tempo, com o colombiano Copete arriscando um forte chute de fora da área.

