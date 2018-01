Treze derruba invencibilidade do Campinense no Clássico dos Maiorais

O torcedor de Campina Grande talvez esperasse uma partida com mais gols no duelo entre Treze e Campinense neste domingo (28), mas não pôde reclamar da falta de emoção.

No primeiro Clássico dos Maiorais do ano, válido pela 5ª rodada do Campeonato Paraibano 2018, o Galo se deu melhor e tirou os 100% de aproveitamento da Raposa na competição, com uma vitória de 1×0 sobre o maior rival. De quebra, o alvinegro ainda reassumiu a liderança do Grupo B, enquanto o Campinense, pela ótima campanha até então, continua líder do Grupo A.

O gol do jogo também teve um tempero extra, pela chamada “Lei do ex”. O atacante trezeano Reinaldo Alagoano jogou a temporada passada pelo rubro-negro de Campina Grande, e hoje fez o tento que deu a vitória ao Treze. Além disso, o jogador ainda tirou a má impressão dos torcedores deixada no clássico contra o Botafogo-PB, quando perdeu o pênalti que daria a vitória ao clube no final da partida.

O jogo

O Galo da Borborema foi melhor durante boa parte da primeira etapa, principalmente no início do jogo, apesar de o Campinense ter conseguido assustar a meta do goleiro Saulo em algumas oportunidades. E aos 26 minutos a pressão inicial foi recompensada.

Reinaldo Alagoano recebeu a bola na entrada da área, driblou dois marcadores e chutou forte no canto esquerdo do goleiro Jéferson, colocando a equipe alvinegra na frente do placar.

O 1º tempo ainda teve um episódio bem “peculiar”. O árbitro João Bosco Sátiro expulsou um gandula da partida por retardar o jogo, bem no finalzinho da etapa. O intervalo ainda reservou a expulsão do técnico rubro-negro Celso Teixeira, que reclamou bastante com o árbitro e não voltou para o banco de reservas na etapa complementar.

Já no 2º tempo, o Campinense voltou melhor e mais corajoso, disposto a conseguir o empate. O domínio da posse de bola foi rubro-negro, que também chegou mais vezes ao ataque. No entanto, muitos erros de passe e faltas bestas acabaram prejudicando o jogo da Raposa.

A partida acabou mesmo 1×0 para o Treze, que se recupera da derrota para o Sousa dentro de casa na última rodada e ainda assume a liderança no Grupo B do Campeonato Paraibano. Por outro lado, o Campinense perde os 100% de aproveitamento que tinha até então, mas continua líder do Grupo A.

O próximo compromisso do Galo na competição é no sábado (3) contra o Auto Esporte, em João Pessoa. A Raposa também sai de Campina Grande e viaja até Guarabira, onde enfrenta a Desportiva no domingo (4).

Ficha Técnica

Treze x Campinense – Estádio Amigão, Campina Grande (5ª rodada do Campeonato Paraibano 2018)

Arbitragem: João Bosco Sátiro, Oberto Santos e José Maria Neto.

Gol: Reinaldo Alagoano (26′ do 1º tempo – Treze)

Treze:

1 Saulo

2 Ferreira

3 Leonardo Luiz

4 Ítalo

6 Rayro

5 Alberto

7 Dedé

8 Jonathan

10 Fábio Neves

11 Tininho (Caique)

9 Reinaldo Alagoano (Tozin)

Campinense

1 Jéferson

2 Alex Murici

5 Rafael Jensen

4 Rafael Araújo

6 Jackinha

15 Tiago Silva

7 Fernando Pires (Tarcísio)

8 Marcelo Silva

10 Marcinho (Jean Carlo)

9 Muller Fernandes (Rodrigo Silva)

11 Thiago Potiguar

Fonte: PB Agora com T5