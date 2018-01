Warley deve ficar na UTI até esta segunda-feira

O gerente de futebol do Botafogo-PB e ex-jogador da Seleção Brasileira, Warley Santos, deve ficar na Unidade de Terapia Intensa (UTI) até esta segunda-feira (29) e depois será encaminhado para uma enfermaria no hospital particular onde está internado. Ele passou por uma cirurgia para retirar coágulos do pulmão e está se recuperando bem. O estado de saúde do ex-jogador é estável e ele não corre risco de morte.

De acordo com o assessor jurídico do Botafogo-PB, Alexandre Cavalcanti, Warley recebeu visita médica na manhã deste domingo (28), que avaliou a recuperação como “dentro do previsto”. O dirigente botafoguense ainda não tem previsão de alta hospitalar.

Em contato com o Portal Correio, Alexandre informou que, por recomendações médicas, a polícia ainda não pode conversar com Warley sobre o caso e, por isso, as investigações ainda não avançaram.

A cirurgia

Nesse sábado (27), o médico responsável pela cirurgia de Warley, Petrúcio Sarmento, afirmou que ele escapou da morte por dois centímetros. Conforme explicou o médico, por pouco a arma utilizada para perfurar as costas de Warley não atingiu uma artéria que possuí ligação com o coração. Caso essa artéria tivesse sido perfurada o ex-jogador provavelmente não teria chegado vivo ao Hospital de Emergência e Trauma da Capital, para onde ele foi socorrido inicialmente.

O médico também informou que a primeira cirurgia realizada no gerente de futebol do Botafogo-PB foi a drenagem pleural. Já na segunda cirurgia, além da retirada dos coágulos, houve limpeza da superfície do pulmão e cauterização do local de sangramento. A expectativa da equipe médica é que em até sete dias ele tenha os drenos retirados.

O crime

Warley Santos sofreu duas facadas nas costas na madrugada dessa sexta-feira (26) e a principal suspeita é de tentativa de assalto. Após ter sido atacado, Warley foi até a casa de um amigo, que o levou ao Hospital de Trauma, de onde foi transferido para o hospital particular.

