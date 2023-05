Índice de Preços ao Consumidor-Semanal (IPC-S) sobe 0,5%¨na quadrissemana de abril

O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) medido na quadrissemana de abril registrou elevação de 0,5%, acumulando uma alta de 3,44% nos últimos 12 meses. Quatro capitais apresentaram um salto em suas taxas de variação. São elas: Salvador 0,70%, Belo Horizonte 0,73%, Rio de Janeiro 0,78% e São Paulo 0,72%.

Monitor do PIB

A atividade econômica brasileira apresentou crescimento de 2,5% em fevereiro, em relação a janeiro de 2023. Os dados constam no Monitor do PIB-FGV. O resultado leva em conta o ajuste sazonal. Na comparação interanual, a elevação em fevereiro foi de 2,7%. Trata-se da mesma variação registrada no trimestre móvel terminado em fevereiro.

Síntese das Sondagens de abril de 2023

Os índices de confiança empresarial e dos consumidores registraram queda de 0,3 e 0,2 ponto, respectivamente, em abril. O resultado veio a partir de um movimento de acomodação, depois de uma alta de dois pontos no mês anterior. Os cenários foram motivados pela piora das expectativas para os próximos meses.

O indicador empresarial começa o segundo trimestre com reflexo do baixo nível de atividade econômica dos segmentos cíclicos da economia. A confiança dos consumidores, por sua vez, se mantém na faixa entre 80 e 90 pontos desde agosto do ano passado, ainda distante do nível neutro de 100 pontos.

Fonte: Brasil 61