STTP inicia vistoria de transporte escolar nesta segunda

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da gerencia de transportes da STTP, comunica aos proprietários de transporte de escolares do município, que tem inicio a partir de hoje, segunda-feira, 29, a vistoria semestral 2018.1.

O processo de vistoria vai ocorrer até o dia 09 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h, na própria sede da STTP. O processo de vistoria está focado no transporte seguro dos alunos de Campina Grande e atendendo legislação específica (lei 6503, capitulo XIII, parágrafo II). Todos os veículos que realizam Transporte de Escolares são obrigados a passar por vistoria, que devem ser realizadas pela STTP, no primeiro e no segundo semestre de cada ano letivo. Lembrando que, a qualquer momento, poderá haver fiscalização para verificação de avarias e irregularidades.

A vistoria é necessária para garantir a segurança dos estudantes que utilizam os transportes escolares do município para se locomover, bem como observar as condições de funcionamento do transporte escolar na cidade, regulamentadas pela autarquia municipal, proporcionando mais segurança e conforto aos estudantes.

Todos os veículos inspecionados receberão um selo de validade, afixado no vidro dianteiro, possibilitando aos pais verificar se os autos foram devidamente avaliados. Vários itens de segurança estarão sendo avaliados, a exemplo da parte elétrica, e mecânica, além da documentação do veículo e do motorista, o tacógrafo (que monitora velocidade, distância percorrida e tempo do trajeto); limitadores de abertura de janelas e cintos de segurança, além do estado de conservação e as condições mecânicas e elétricas dos carros.

Além do trabalho de vistoria haverá um conjunto de ações voltadas às escolas, e principalmente aos pais, com uma campanha educativa abordando sobre os devidos cuidados na hora para contratar um transporte escolar.

Até o encerramento da vistoria, devem comparecer todos os veículos regulamentados e que realizam o transporte escolar em Campina Grande. Informações adicionais, entrar em contato pelo fone 3341.1278, ramal 207.

Fonte: Codecom