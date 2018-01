Tristeza e revolta: criança de dois anos que morreu atropelada é enterrada

By

Uma multidão compareceu ao sepultamento da menina de dois anos que morreu atropelada na noite deste sábado (27) no Distrito Mecânico, em João Pessoa, após ser atropelada por um motociclista.

O velório e o sepultamento foram realizados no cemitério Senhor da Boa Sentença, no Varadouro. A família e amigos estavam muito tristes e, principalmente, revoltados com o caso.

Gleiciele era a única filha do casal e tinha acabado de completar dois anos. A mãe continua internada no Hospital de Trauma e, até o momento do sepultamento, não sabia da morte da filha.

Fonte: PB Agora