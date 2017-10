Secretaria convoca aprovados no Processo Seletivo da UPA

A Secretaria de Saúde de Campina Grande divulgou o edital de convocação do Processo Seletivo da UPA Dinamérica. Os aprovados devem se apresentar ao setor de Recursos Humanos da Secretaria entre os dias 16 e 18 de outubro. O treinamento será realizado nos dias 19 e 20.

A apresentação foi dividida por cargos. Na segunda-feira, 16, das 14h às 18h se apresentam os técnicos de enfermagem. Na terça-feira, 17, no mesmo horário, é a vez dos médicos clínicos, enfermeiros, assistentes sociais em saúde, farmacêuticos, técnicos em radiologia e auxiliares de farmácia. Na quarta-feira, 18, também das 14h às 18h se apresentam os aprovados para os cargos de almoxarife, manutenção, faturista, condutor socorrista, auxiliar de serviços gerais, recepcionista, vigilante e maqueiro.

Os aprovados devem levar cópia da certidão de nascimento ou casamento; cópia do RG, CPF, Título de Eleitor (com comprovante de votação da última eleição), PIS/PASEP; cópia da Carteira de Trabalho (frente e verso da foto – página que tem o número e série); cópia da Carteira de Reservista (para o sexo masculino); cópia do Mandado Judicial (no caso de devedor de pensão alimentícia); cópia do Comprovante de Residência (atual); cópia do comprovante de escolaridade referente ao cargo em que foi aprovado; cópia da Carteira do Conselho (para os cargos da área de saúde) e certidão de nada consta do Conselho; cópia da CNH (para o cargo de condutor socorrista); cópia do cartão de conta no Banco Bradesco (caso já possua); foto 3×4; atestado admissional de saúde e antecedentes criminais.

“É importante ressaltar que não pode faltar nenhum documento e não será permitido entregar documentos posteriormente. Todos devem saber que estes documentos são obrigatórios no momento da apresentação”, disse o presidente da comissão do Processo Seletivo, Antônio Henriques.

Quem não comparecer perderá o direito de assumir a vaga. Os portadores de necessidades especiais também precisam apresentar laudo médico apontando a deficiência. Uma vaga destinada a pessoa com deficiência para o cargo de maqueiro não foi preenchida e um dos classificados na ampla concorrência foi convocado.

O link com a convocação está disponível no site da prefeitura (pmcg.org.br). A UPA Dinamérica deve entrar em funcionamento ainda este ano. A unidade será de porte 2, com 11 leitos, capacidade para 250 atendimentos por dia e 4 médicos durante o dia e 2 médicos à noite.