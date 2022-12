Caixas coletoras de lixo são alvo de vandalismo em Campina Grande

Ação tem causado prejuízo aos cofres da Prefeitura

Destinados à coleta de lixo rápida e de menor custo, as caixas coletoras (container), que eram para ser um benefício para a população de Campina Grande, têm sido alvo de vandalismo. O último caso aconteceu em plena luz do dia, nesta segunda-feira (12), na rua Pedro Leal, no bairro do Catolé, quando uma caixa coletora foi incinerada, causando prejuízo material para o erário público. Um motorista passava pelo local e ainda viu dois elementos correndo. Ele comunicou a Secretaria de Serviços Urbanos (Sesuma).

O projeto das “caixas coletoras” é uma parceria entre a Prefeitura e a empresa responsável pela coleta de lixo, a MB Limpeza Urbana. Para entrar em funcionamento, o município foi mapeado e a região central escolhida para ser a primeira a receber as caixas coletoras, que serão levadas a todos os bairros.

Desde o mês de novembro, a MB Limpeza Urbana está sendo responsável pela coleta domiciliar de Campina Grande, bem como o recolhimento de resíduos sólidos colocados pela população em alguns pontos mais movimentados da cidade. Uma das alternativas para evitar que se coloque lixo em calçadas ou terrenos foi a instalação das caixas coletoras, que agora estão sendo alvo de vandalismo.

Segundo Joméris Tavares, diretor do Departamento de Limpeza de Campina Grande-Delur, 80 equipamentos desses estão sendo instalados na região central da cidade, principalmente em praças, parques, pontos turísticos, áreas mais movimentadas. 40 já estão à disposição da população, melhorando a qualidade do serviço e facilitando o trabalho dos agentes de limpeza e agilidade no recolhimento. Outros 40 serão colocados em alguns bairros, como Aluízio Campos, José Pinheiro, Liberdade e Malvinas, entre outros

Segundo Vítor Arraes, da MB Limpeza Urbana, cada caixa tem um custo de US$ 300,00, o equivalente a R$ 1.500,00. Cada uma comporta até 1 mil litros de lixo e são fabricados com material importado. “Isso mostra o prejuízo que temos, cada vez que um objeto deste é destruído”, disse.

Ele afirmou que a intenção da empresa e da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima é tornar a cidade mais limpa, acessível e organizada. ’E que novas tecnologias serão utilizadas para monitoramento dos serviços e comunicação direta com a população”, disse.

Outras novidades para os próximos dias é a chegada de uma varredeira mecanizada para varrição nas avenidas com mais eficiência e a informatização dos serviços de limpeza para melhorar a logística para cumprimento das rotas e horários regularmente, através de um monitoramento.

O secretário Geraldo Nobre Cavalcanti, da Sesuma, faz um apelo à população, para que zele por estes equipamentos, coloque os resíduos dentro dos containers e denuncie, se presenciar algum ato de vandalismo, ligando para 3310 6115, 3310-6125, ou até mesmo para o 190 da Polícia Militar, pois é crime, e que moradores liberem imagens de câmeras desses locais para facilitar a identificação dos criminosos.

“A gestão Bruno Cunha Lima não tem medido esforços para tornar nossa limpeza urbana mais eficiente do que já é. Contratou uma empresa com larga experiência e com equipamentos modernos, mas infelizmente estamos sendo alvo de ataques de vandalismo, e só com apoio da população vamos combater este crime”, concluiu Geraldo.

