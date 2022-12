Caminhão de natal da Coca-cola pega fogo em carreata; cenas chocantes

Nesta semana um vídeo viralizou no Tik Tok, mostrando um caminhão de carreata do natal da Coca-Cola pegando fogo durante a turnê que realizava, quando passava por Bucareste, na Romênia, Europa. Conforme informações divulgadas, não houve feridos com o acidente, porém o veículo ficou totalmente destruído. Via Portal Tucumã

O ocorrido foi registrado e publicado por Stan Dumitru Arthur, que flagrou o exato momento em que as chamas se intensificam no caminhão. Se formou uma multidão assustada com o acidente que incendiou o caminhão, as pessoas filmavam com os celulares e comentavam o ocorrido, assustadas.

Assista o momento das chamas: