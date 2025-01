Com forte queda, dólar abre quinta-feira (23) cotado a R$ 5,94

Nesta quinta-feira (23), o dólar o dia pregão cotado a R$ 5,94, após fechar o pregão com uma queda expressiva, dessa vez de 1,41%. É a primeira vez que a moeda fica abaixo dos R$ 6 este ano.

A falta de anúncios no início do governo Trump é vista como positiva para o Brasil, avaliam especialistas. Como o mercado esperava por medidas enérgicas logo nos primeiros dias de mandato — o que ainda não foi feito pelo presidente dos Estados Unidos — a reação aqui no país vem sendo de perda de força do dólar.

Os economistas avaliam que esta pode ser uma correção pontual da moeda, mas fato é que, a valorização acontece não apenas para o Real, mas também para moedas como os pesos mexicano e colombiano, por exemplo.

Fonte: Brasil 61