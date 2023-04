CONFUSÃO: Árbitro esfaqueia jogador após expulsão e marcação de pênalti durante jogo na várzea

As testemunhas relataram à polícia que, quando a situação parecia controlada, um jovem de 14 anos, filho do árbitro, entrou em campo e entregou uma faca para o pai. O homem a usa para atingir a vítima. O adolescente também passa a agredir a vítima com chutes e socos.

A vítima foi levada para o Hospital Universitário Clemente de Faria com perfurações na mão esquerda e na coxa direita. A unidade de saúde não tem autorização para divulgar o estado de saúde do ferido.

O árbitro chegou a fugir do local, mas foi localizado e detido. O homem foi liberado após prestar depoimento, já que, segundo a Polícia Civil, não houve flagrante do crime.

“Ele alegou que teria se defendido das agressões sofridas e que agiu em legítima defesa”, contou o capitão Frederico Borges Evangelista, da Polícia Militar, sobre a alegação do suspeito.

A Polícia Civil informou, ainda, que foi lavrado um procedimento preliminar de lesão corporal. Segundo o órgão, a vítima precisa representar contra o suspeito.

Em nota, a coordenação da liga do São Judas afirmou que repudia qualquer ato de violência durante os jogos. A liga do são judas informou que se solidarizou com o atleta e com a equipe da Vila Mauricéia e se colocou à disposição para ajudar na recuperação do jogador.

Fonte: Primeiras Notícias