Danieze Santiago sofre acidente de carro no Ceará; condutor morre

Um carro que levava a cantora paraibana Danieze Santiago se envolveu em um acidente na noite desta segunda-feira (28), no interior do Ceará.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da artista, ela estava com o marido em um veículo seguindo em direção a cidade de Itarema quando colidiu com outro carro.

Segundo o jornalista João Lima Neto, do Diário do Nordeste, o condutor do outro veículo morreu ainda no local.

Danieze e o marido, o empresário Carlos Neto, foram socorridos para um hospital da cidade e, em seguida, transferidos para Fortaleza.

O marido da cantora sofreu uma fratura na clavícula e Danieze apenas escoriações leves.

A assessoria de imprensa da cantora emitiu uma nota através do perfil oficial da artista nas redes sociais.

“Na noite de hoje a artista Danieze Santiago e seu esposo realizaram uma viagem rápida à cidade de Itarema, onde, infelizmente, no trajeto, foram vítimas de um acidente. Queremos tranquilizar, por meio desse comunicado, todos os fãs e amigos do casal. Ambos estão bem e recebendo atendimento médico na cidade de Fortaleza. Agradecemos as inúmeras mensagens de apoio de todos. Em breve daremos mais notícias”, diz a nota.