Galdino recebe parecer jurídico favorável e confirma que vai disputar o 1° biênio na ALPB

Prego batido e ponta virada. O deputado estadual Adriano Galdino (Republicanos) afirmou, nesta quarta-feira (28), que recebeu parecer jurídico favorável e vai disputar a presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) no primeiro biênio (2023/2024).

A informação foi antecipada com exclusividade pelo deputado do Republicanos ao programa 60 Minutos, do Sistema Arapuan de Comunicação.

A confirmação acontece em meio ao imbróglio entre o atual presidente e pretenso candidato, também do Republicanos, Branco Mendes. Nos bastidores, há especulações que o próprio Mendes, ao lado de Hervazio Bezerra (PSB), podem judicializar a eleição.

Fonte: paraiba.com.br