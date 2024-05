IFPB prorroga e amplia inscrições para curso do Programa EnergIFE

O Instituto Federal da Paraíba prorrogou as inscrições gratuitas para o curso de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis (Instalador de Sistemas Fotovoltaicos). Os interessados têm agora até às 22h do dia 03 de junho para realizar as inscrições de forma online. O curso, no entanto, é presencial e está sendo ofertado em diversos campi do IFPB.

As inscrições estavam sendo realizadas para os campi Campina Grande, Esperança, Guarabira, João Pessoa, Picuí, Santa Luzia e Santa Rita. Com a retificação no edital, mais dois campi também passam a fazer parte da seleção para estudantes: Patos e Cajazeiras, e foram inseridas vagas para Esperança, no turno da noite. Em alguns campi do IFPB, há vagas disponíveis e em outros é cadastro de reserva.

Acesse aqui o Edital 06/2024 da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proexc) devidamente retificado. O documento contém o link para o formulário de inscrição.

A inscrição é realizada por meio do envio da documentação no formulário eletrônico. O curso é voltado para quem tem mais de 18 anos de idade e pelo menos o Ensino Fundamental 1 completo (1º a 5º ano). Todo o curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) é inteiramente gratuito.

Há reserva de 20% das vagas para mulheres, visando aumentar a participação feminina nessas profissões. Os estudantes têm direito à assistência estudantil para facilitar a alimentação e transporte no período do curso que tem 200 horas de formação completa.

A relação preliminar de inscritos deve ser publicada até 04 de junho. O resultado preliminar dos selecionados está previsto para o dia 07 de junho.

Fonte: girocurimatau por Ana Carolina Abiahy