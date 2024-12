Incêndio atinge prédio em bairro de João Pessoa; fumaça preocupa autoridades

Na noite desta quinta-feira (19), um incêndio foi registrado em um prédio desativado localizado no Distrito Industrial de Mangabeira, em João Pessoa. Segundo informações preliminares, o Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores da região após perceberem a grande quantidade de fumaça que se espalhava pelo local.

A fumaça densa também tem alcançado bairros vizinhos, causando preocupação entre as forças de segurança pública que estão no local. Até o momento, não há registro de vítimas.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão atuando neste momento para controlar as chamas e evitar que o fogo se alastre para áreas próximas. Ainda não foram divulgadas informações sobre as causas do incêndio.

Fonte: paraiba.com.br

Imagem: TV Arapuan