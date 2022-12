Mulher reage a assalto, toma faca de ladrões e acerta um deles no peito

Uma mulher teve uma atitude perigosa ao ser abordada por assaltantes na Asa Sul. Dois criminosos armados com facas encontraram a vítima na 503 Sul e anunciaram o assalto, pedindo o celular. A vítima reagiu, entrou em luta corporal com os dois, tomou a faca de um deles e conseguiu golpear um dos bandidos na altura do peito. Via Metrópoles

O outro assaltante também conseguiu atingir a vítima, com uma facada no braço, e os dois fugiram levando o celular dela. A Polícia Militar foi acionada e começou a busca pela dupla.

O Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21) encontrou um suspeito nas redondezas com uma lesão no peito, ainda com marca recente e bem semelhante ao golpe desferido pela mulher.

Abordado, ele não tinha nenhuma faca, mas bastou uma busca pelo local onde foi encontrado para que os policiais achassem a prova do crime.

O homem foi reconhecido pela vítima e conduzido à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). O celular e o comparsa, no entanto, não foram localizados pela PM.