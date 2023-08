No Sertão da PB, Em ação rápida a Polícia Militar recupera carro roubado logo após o crime

Em uma ação rápida na última quinta-feira (17) policiais militares do 12º Batalhão recuperaram um Jeep Compass branco que havia sido roubado momentos antes na cidade de São Bento, Sertão da Paraíba.

Logo após tomarem conhecimento do roubo, as guarnições entraram em diligências e se depararam com os suspeitos no carro roubado indo em direção ao Rio Grande do Norte. Foi iniciado um acompanhamento tático, momento em que os elementos, sem chances de continuarem a fuga devido à ação policial, abandonaram o automóvel e entraram na mata, na zona rural de Serra Negra-RN.

Em ato contínuo, os militares fizeram buscas na localidade mas não lograram êxito na captura dos suspeitos. O veículo recuperado foi levado para a delegacia de Polícia Civil de São Bento para em seguida ser restituído ao proprietário.

As informações foram repassadas pela Seção de Comunicação Social e Marketing Institucional do 12º Batalhão da Polícia Militar de Catolé do Rocha (PB).

Fonte: Catolé News