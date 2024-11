Ônibus da delegação do Botafogo é apedrejado na chegada ao Centenário

O clima para a semifinal da Libertadores no Centenário esquentou ainda mais na chegada da delegação do Botafogo ao estádio. O ônibus foi apedrejado na chegada ao estádio antes do confronto com o Peñarol, que perdeu por 5 a 0 no jogo de ida, no Nilton Santos.

Segundo relatos de quem estava no ônibus, as cortinas ajudaram a amortecer as pedras arremessadas. Ninguém se feriu.

Mais cedo, ônibus com torcedores também foi alvo de pedradas. Alguns deles relataram ao ge os momentos de tensão que passaram dentro dos ônibus que foram apedrejados a caminho do estádio Centenário. O time enfrenta o Peñarol às 21h30 pela semifinal da Conmebol Libertadores.

O clima para essa partida virou de guerra depois das confusões no jogo de ida no Rio de Janeiro, quando 200 uruguaios foram presos.

O Ministério do Interior do Uruguai chegou a pedir que o duelo desta quarta fosse sem torcida visitante para evitar problemas de segurança, mas a Conmebol não concordou e mudou o palco do Campeõn del Siglo para o Estádio Centenário.

Onibus do Botafogo foi apedrejado no Uruguai — Foto: Jessica Maldonado

Fonte: Ge