Opera Paraíba supera meta de 20 mil cirurgias em 2022 e já soma mais de 32 mil procedimentos

O programa Opera Paraíba chega ao mês de dezembro com a meta de 20 mil cirurgias para 2022 superada. Somados ao número de procedimentos realizados desde o início do programa, em outubro de 2019, já são mais de 32 mil procedimentos.

No total, o programa está presente em 23 hospitais da rede estadual espalhados por todas as regiões da Paraíba. Ainda em 2022, além de cirurgias gerais, ginecológicas, urológicas, oftalmológicas e da otorrinolaringologia, outras especialidades foram acrescentadas à lista de procedimentos já oferecidos. Agora o programa também realiza cirurgias bariátricas, ortopédicas (de média e alta complexidade), de proctologia e vascular.

Entre as intervenções registradas, a maior demanda foi para cirurgias de catarata. Realizadas em forma de mutirão, foram ao todo mais de 5 mil paraibanos beneficiados com os procedimentos. A secretária de Estado da Saúde, Renata Nóbrega, classifica a ação como exitosa. “O Opera Paraíba foi lançado no final de 2019 e, apesar da pandemia da covid-19, que provocou a suspensão do programa em dois momentos, a meta de zerar a fila de 12 mil procedimentos foi atingida em dezembro do ano passado. Este ano, foi possível acelerar o ritmo e realizar mais de 20 mil cirurgias. Sem dúvida, é um grande investimento para a saúde dos paraibanos”, explica.

Fora o público adulto, o Opera Paraíba também contempla crianças e adolescentes. E para participar do programa é necessário que o usuário tenha indicação cirúrgica e encaminhe os exames e documentos necessários à secretária de saúde de seu município, vá direto ao hospital da rede estadual ou no site operaparaiba.pb.gov.br.