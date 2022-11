PRF diz que métodos de bloqueios de vias em SC lembram de ‘terroristas’

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santa Catarina afirmou que os envolvidos nos bloqueios ilegais do fim de semana usaram métodos terroristas e que lembram black blocs (grupos que usam violência para protestar). A PRF afirmou isto em nota divulgada nesta segunda-feira (21/11)

Segundo a corporação, o grupo chegou a usar bombas caseiras com gasolina, rojões e derramou óleo na pista, e o ato ocorreu de “forma coordenada”. As ações começaram na noite de sexta-feira (18), quando homens encapuzados invadiram estradas em uma ação que a PRF chamou de “criminosa e violenta”. O grupo chegou a fazer barreiras com pneus incendiados e lixeiras, o que fez com que o grupo fosse classificado pela PRF como “extremamente violento”.

Fonte: Correio Braziliense