PRF inicia a Operação Eleições Municipais 2024 em toda Paraíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nas primeiras horas desta sexta-feira (4) a Operação Eleições Municipais em todo Estado, reforçando as ações de segurança viária e coibindo a prática de crimes eleitorais.

O objetivo é garantir a livre circulação nas rodovias federais de toda Paraíba, permitindo um deslocamento seguro. A expectativa é que o fluxo de veículos aumente de forma significativa, principalmente na sexta-feira e no domingo. Além das ações de segurança viária visando a preservação de vidas, a PRF também estará atenta aos crimes eleitorais, atuando de forma integrada com os demais órgãos de segurança e conforme orientações do Tribunal Regional Eleitoral.

A PRF também estará no Centro Integrado de Comando e Controle do Tribunal Regional Eleitoral. O objetivo é atuar de forma rápida e integrada com todos os órgãos responsáveis por garantir o exercício do voto conquistado por nossa democracia. A PRF alerta que os motoristas devem dirigir com atenção, respeitando a velocidade da via, não realizando ultrapassagens proibidas, atentar às regras do trânsito e sinalização, e jamais dirigir sob efeito de álcool.