STF forma maioria pela prisão de Anderson Torres e pelo afastamento de Ibaneis

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, no início da tarde desta quarta-feira (11), decidindo pela manutenção da decisão do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de determinar a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres e o afastamento do governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB).

Votaram pela manutenção da decisão de Moraes os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso.