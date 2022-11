UFPB abre inscrições para 485 vagas em cursos de graduação a distância

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) abre nesta quinta-feira (10.11) inscrições para 485 vagas em cursos de graduação à distância (EAD) com previsão de início do semestre letivo para 24 de julho de 2023.

O edital contempla vagas para cursos de sete licenciaturas: letras libras, pedagogia, ciências agrárias, letras espanhol, letras inglês, letras português e matemática.

Já as vagas estão distribuídas entre os polos nas cidades de Alagoa Grande, Conde, Duas Estradas, Itaporanga, Lucena, Mari, Pitimbu, Santa Luzia, Taperoá, Cuité de Mamanguape, João Pessoa, Araruna e Livramento.

As inscrições podem ser realizadas até 1º de dezembro, exclusivamente pelo Sistema Integrado em Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), na área de processos seletivos, mediante cadastro com login e senha.

É necessário o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de R$40, mas os candidatos podem solicitar a isenção entre 10 e 16 de novembro, no mesmo sistema de inscrição, sendo necessário anexar documentação comprobatória requisitada no edital.

Dentre as vagas reservadas, 50% serão destinadas para candidatos com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capta, haverá ainda vagas destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, além de pessoas com deficiência e demais egressos da rede pública de ensino.

A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para ocorrer a partir do dia 20 de dezembro nos endereços eletrônicos www.sead.ufpb.br e www.prg.ufpb.br.

Fonte: Ascom