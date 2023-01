VIRALIZOU: Paraibano faz show apenas com os pais na plateia e ganha apoio de Safadão; vídeo

O cantor paraibano Vaqueiro Milcemar conseguiu realizar um grande sonho de sua vida, que era cantar na terra natal. O artista foi contratado para se apresentar na tradicional festa de Jericó, no Sertão da Paraíba.

Acontece que ao subir no palco, ele foi surpreendido pela ausência do público. No momento chovia e apenas a mãe e o pai do Valqueiro estavam na plateia.

“Minha maior riqueza não é dinheiro, e sim a sabedoria e ensinamentos que meu pai e minha mãe passaram para mim. Após 20 anos de espera, pude voltar à minha cidade natal para realizar um dos meus maiores sonhos, mas não saiu como esperado. Saiu pela vontade de Deus. Ali estava o maior público da minha vida, minha mãe e meu pai”, disse o cantor.

Diversos artistas mandaram mensagens positivas para o paraibano. Nattanzinho disse: “irmãozinho, muitos de nós já passamos pelo mesmo, Deus é grande, confia nele !! ️ você teve a melhor plateia!!”.

Já a cantora Taty Girl se solidarizou com o companheiro de palcos. “Deus te abençoe grandemente, Os sonhos do altíssimo serão cumpridos em sua vida”, publicou.

Wesley Safadão também comentou: “Que Deus te abençoe grandemente meu irmão, os planos dele na sua vida irão se cumprir!

Veja o vídeo:



Fonte:Mais PB