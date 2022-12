669 vagas: Concurso da Receita Federal tem salários de até R$ 21 mil

By

Foi publicado no Diário Oficial da União o Edital nº 1 /2022, que trata da abertura do concurso público com 699 vagas para carreira tributária e aduaneira da Receita Federal, sendo 230 vagas para auditor-fiscal e 469 vagas de analista-tributário.

As inscrições estarão abertas do dia 12 de dezembro até o dia 19 de janeiro de 2023. As provas ocorrerão em 19 de março de 2023.

Segundo o edital, o salário para analista é de R$ 11.684,39. Para auditor, a remuneração é de R$ 21.029,09. Os dois cargos exigem diploma de conclusão de curso superior em nível de graduação, que pode ser de qualquer área.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 210 para o cargo de auditor-fiscal e R$ 115 para o cargo de analista-tributário. O pagamento da taxa deve ser feito até 20 de janeiro de 2023.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e aqueles amparados pela Lei nº 13.656/2018, que garante isenção ao doador de medula, podem solicitar o benefício até 19 de dezembro.

Etapas

O concurso público da Receita Federal será dividido em duas etapas, sendo a primeira formada por:

Primeira Fase: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Segunda Fase: prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e Terceira Fase: pesquisa de vida pregressa, de caráter eliminatório.

Já a segunda etapa será constituída por um curso de formação profissional, de caráter eliminatório.

Fonte: F5