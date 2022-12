Adolescente morre afogado em açude do Sertão durante brincadeira com amigo

Uma brincadeira entre amigos terminou em tragédia nesse sábado (3), no município de Patos, sertão paraibano. Gabriel Júnior da Silva Santos, de 16 anos, morreu afogado enquanto tomava banho e brincava com um amigo, no Açude do Jatobá.

De acordo com o major Galvão, comandante do Corpo de Bombeiros de Patos, Gabriel Júnior estava brincando com um amigo e ainda tentou retornar à base da Cagepa, mas acabou se afogando.

‘’Ele estavam brincando e pulando quando em dado momento foi retornar, tentou subir na base da bomba da Cagepa e subitamente afundou segundo o próprio colega que estava com ele. Há uma possibilidade de ter sido um choque elétrico mas a gente só pode ter certeza após o resultado da perícia realizada pela Polícia Civil’’, disse o major.

Fonte: MaisPB com Diário do Sertão