Após viagem de Lula à China, Biden anuncia valor 10 vezes maior para Fundo Amazônia

O presidente Joe Biden vai anunciar nesta quinta-feira (20), durante a realização do Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima, que irá solicitar US$ 500 milhões para o Fundo Amazônia para os próximos cinco anos. Essa verba necessita de aprovação do Congresso estadunidense.

Além disso, o comunicado divulgado pela Casa Branca também afirma que Biden, além de anunciar o valor dez vezes maior do prometido anteriormente, vai convocar outras lideranças para que apoiem o Fundo Amazônia. O presidente Lula (PT) também estará presente no encontro global sobre o clima.

Inicialmente, o presidente dos EUA tinha prometido um valor de US$ 50 milhões para o Fundo Amazônia, porém, até hoje não saiu do papel.

Também chama atenção que anúncio do valor dez vezes maior ao Fundo Amazônia feito por Joe Biden acontece logo depois da viagem de Lula (PT) à China, que resultou em dezenas de acordos econômicos entre a nação asiática e brasileira.

O emprenho de Joe Biden também acontece logo após as recentes declarações de Lula sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e a proposta para a construção de “G20” para elaborar um plano que pinha fim ao conflito armado. Tal proposta já conta com o apoio da França, Emmanuel Macron.

Fonte: Revista Forum por: Marcelo Hailer