Bebê de um ano fica ferido após carro capotar na BR-230, na PB

Um bebê de um ano ficou ferido em um acidente na BR-230 na tarde desta terça-feira (3) no município de Riachão de Bacamarte, na Paraíba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), além da criança, uma mulher de 34 anos também ficou ferida.

Ainda segundo informações repassadas pela PRF, o carro em que a mulher e o bebê estavam capotou na rodovia. Eles sofreram ferimentos leves. Os dois foram socorridos e levados para o Hospital de Emergência e Trauma da capital paraibana.

O acidente aconteceu no km 125, no sentido para João Pessoa. Não foram divulgadas informações sobre a causa do acidente.