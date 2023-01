LUTO: Morre a cantora Rita de Cássia, a maior compositora do forró brasileiro

Faleceu na noite desta terça-feira (03), a cantora e compositora Rita de Cássia, conhecida pela autoria de grandes hits do forró na década de 1990, a exemplo de ‘Meu Vaqueiro, Meu Peão’, ‘Barreiras’ e ‘Saga de Uma Vaqueiro’. Rita estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Fortaleza, no Ceará. A artista lutava contra o diagnóstico de fibrose pulmonar.

A doença é caracterizada quando o pulmão do indivíduo fica com cicatrizes no tecido ou passa a ser mais endurecido. A enfermidade reduz a capacidade de expansão do órgão no processo de respiração.

Rita chegou a realizar nos últimos dias algumas postagens no instagram, em que aparecia desejando feliz Natal e Ano Novo. Natural de Alto Branco, no Ceará, ela completou 50 anos em outubro do ano passado.

Histórico

Rita de Cássia ficou conhecida nacionalmente pelas letras impulsionadas nas vozes de vocalistas da banda Mastruz com Leite. A forrozeira é natural de Alto Santo, no Ceará.

Na década de 1990, Rita de Cássia firmou forte parceria com Emanuel Gurgel — empresário dono das bandas Mastruz com Leite e Cavalo de Pau.

Nome icônico da música, a cearense é ainda dona de hits como “Barreiras”, “Onde Canta o Sabiá”.

O repertório de Rita de Cássia ficou marcado por aliar a vida dos vaqueiros com romances e as vaquejadas. A canção “Saga de Um Vaqueiro”, música que alcança cerca de nove minutos de narrativa, é um dos retratos vivos do interior escrito em estrofes pela cearense.

Rita de Cássia morava em um , ela mora em Fortaleza com os filhos. Na música, a forrozeira atua em carreira solo e conta com gerenciamento de agenda de uma produtora sediada no Rio Grande do Norte.