Bolsonaro gastou quase R$ 200 mil em restaurantes e hotéis de 4 cidades na Paraíba

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou, entre 2019 e 2022, R$ 199.595 em restaurantes e hotéis de Sousa, Campina Grande, Patos e João Pessoa. Outros R$ 65.892,75 foram gastos com locações de carros e locais para eventos e/ou hospedagem nas cidades citadas acima em Nazarezinho. O g1 apurou a informação nesta sexta-feira (13), após o Governo Federal divulgar os valores do cartão corporativo da Presidência da República no período.

No total, em quatro anos foram R$ 276.779,15 gastos na Paraíba com o uso dos cartões corporativos da Presidência na gestão Jair Bolsonaro.

Fonte: G1