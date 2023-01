Em Campina material escolar pode variar até 487,06%

O Procon de Campina Grande divulgou, na manhã desta sexta-feira (13), a pesquisa de preços Material Escolar 2023. O estudo reúne os preços de 26 itens mais procurados pelos consumidores no período de volta às aulas na Rainha da Borborema. “Na pesquisa, os produtos apresentam variações que chegam a 487,06%, dependendo do estabelecimento comercial”, destaca o coordenador do órgão, Saulo Muniz, alertando para a importância das pesquisas de preços na hora das compras.

De acordo com o levantamento do Procon Municipal, as variações de preços de material escolar, neste ano, vão de 66,67% até 487,06%, a exemplo do régua de 30 cm, cuja unidade pode ser adquirida ao menor valor de R$ R$ 0,85 e o maior valor de R$ 4,99, representando uma diferença de R$ R$ 4,14 no bolso do consumidor dependendo do local de compra. Outra variação de preço expressiva foi identificada na unidade da caneta esferográfica (336,25%), que pode ser encontrada pelo menor preço de R$ 0,80 e o maior preço de R$ 3,49; o que representa uma diferença de R$ 2,69. Já o item que apresentou a menor variação de preço, foi a borracha pequena (66,67%), cuja unidade pode ser encontrada ao menor valor de R$ 0,60 e o maior valor de R$ 1,00; o que corresponde a uma diferença de R$ 0,40.

Além dos preços de produtos que compõem a lista de material escolar, a pesquisa do Procon campinense também traz dicas e orientações sobre o que as escolas podem ou não podem solicitar dos alunos, como alguns materiais utilizados para as atividades pedagógicas diárias. “Inclusive, em Campina Grande, há a Lei Municipal 6556/2017 que proíbe inclusive as escolas da Rede Privada de Ensino de cobrarem dos pais e/ou responsáveis alguns produtos no ato da matrícula”, destacou Saulo Muniz.

Pesquisa – A pesquisa de preços Material Escolar do Procon-CG 2023 teve a coleta de dados realizada, na última terça-feira (10), em 13 estabelecimentos de maior circulação de consumidores em Campina Grande. O estudo contempla produtos de marcas populares e de referência, bem como aponta os preços mais em conta praticados por cada estabelecimento. Para conferir basta acessar o site do Procon-CG: //procon.campinagrande. pb.gov.br/category/pesquisa- de-preco/2023/

