Cabedelo celebra Dia de Iemanjá com cortejo, oferendas e apresentações culturais

A Prefeitura Municipal de Cabedelo (PMC), por intermédio do setor de Diversidade Religiosa da Secretaria de Assistência Social (Semas), promoveu, nesta quinta-feira (8) mais um Cortejo de Iemanjá – em comemoração à Rainha do Mar e orixá símbolo de religiões afrodescendentes.

O evento foi realizado em parceria com o Fórum da Diversidade Religiosa de Cabedelo e com a Ficab – Federação Independente dos Cultos Afro-brasileiros do Estado da Paraíba.

A tradicional festividade levou centenas de pessoas a acompanharem o cortej que saiu da rua Apóstolo São Mateus, no bairro Jardim Manguinhos, e foi em direção ao calçadão da Praia Formosa, onde foi montado um palco para as homenagens e apresentações religiosas dos grupos e templos convidados. Lá também foi o local de onde partiram os barcos que levaram as oferendas para o mar.

A PMC foi responsável pelo apoio logístico do evento, disponibilizando a estrutura de palco, sonorização, transporte das imagens, transporte dos fiéis vindo dos templos; além de ter proporcionado segurança, cobertura do evento e controle do tráfego.

“É com imensa alegria que comemoramos esta data por mais um ano. A realização do Cortejo é um evento muito importante para nós, uma vez que celebra e inspira a diversidade religiosa do nosso Município. Estamos juntos para renovar uma mensagem de paz e de amor, além de promover o resgate das tradições culturais e religiosas da cidade. A liberdade religiosa e a inclusão de todas as religiões, raças e culturas é uma das prioridades de nossa gestão. E essa festa tão linda e tão importante não poderia ser deixada de lado”, declarou a secretária de Assistência Social,Cynthia Cordeiro.

De acordo com Mãe Graça, representante do Fórum da Diversidade Religiosa em Cabedelo e também dos grupos Mulheres de Axé do Brasil e Mulheres de Axé da Paraíba, o apoio da atual g esse gestão municipal foi fundamental para o sucesso da retomada da celebração do dia de Iemanjá em Cabedelo.

“Essa festividade ficou parada em Cabedelo por 10 anos e foi retomada há 4 anos atrás com o apoio da atual gestão municipal. O Fórum da Diversidade Religiosa nos proporcionou uma comunicação muito boa com a Prefeitura de Cabedelo e, para esse evento, também contamos com o apoio da Ficab. Este ano, nossa festa de Iemanjá foi muito tranquila, bonita e recebeu a adesão de muitas pessoas. Tivemos grupos de Cabedelo, João Pessoa, Bayeux e a cada ano a procura aumenta ainda mais. A importância desse cortejo é ressaltar a liberdade religiosa de cada um. Nós que somos umbandistas, candomblecistas, juremeiros estamos unidos pedindo respeito. Espero que as administrações municipais que sucederem essa atual continuem respeitando e promovendo sempre esse movimento que mostra nossa cara, cor, raça e fé”, disse mãe de santo da Casa Cauê Axé de Oya Onyra e candomblecista da Nação Gege Mari.

Dia de Iemanjá – Considerando o sincretismo presente na religiosidade do povo brasileiro, o feriado nacional do dia 8 de dezembro, dedicado à Nossa Senhora da Conceição, também é comemorado pelas religiões afrodescendentes. Os fiéis e adeptos dessas religiões comemoram o Dia de Iemanjá , a “Rainha do Mar”. Ela é uma das divindades mais queridas de religiões como a Umbanda e o Candomblé.

Cabedelo sendo uma cidade praiana, o culto a Iemanjá está enraizado em sua história. Durante muitos anos, esta festa, porém deixou de ser comemorada devido ao preconceito e à intolerância religiosa. Contudo, desde o ano de 2019, com a Lei Municipal n°1.962/2019, Iemanjá voltou a ser celebrada, com cortejo, apresentações culturais e as tradicionais oferendas.

Fonte: Secom/pb