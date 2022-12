Polícia encontra laboratório de drogas em João Pessoa e apreende R$ 18 mil

By

Policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) desativaram um laboratório de drogas no bairro Valentina, em João Pessoa, durante operação realizada na manhã desta sexta-feira (9).

Foram apreendidos no local R$ 18 mil, seis quilos de maconha, além de equipamento para prensar a droga, balança de precisão, caderno com anotações e produtos para misturar com a cocaína.

Segundo o delegado Diego Beltrão, a quadrilha conseguia aumentar o volume da cocaína de um quilo para três quilos a partir da inserção de outros produtos.

Duas pessoas foram presas em flagrante.

O delegado ainda revelou que a Polícia recebeu há cerca de dois meses informações sobre a existência do laboratório, quando foram iniciadas as investigações.

“Recebemos a informação de que chegaria um grande carregamento de drogas e deflagramos a operação”, explicou o delegado.

Fonte:RepercutePB/MaisPB