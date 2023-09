Caso Ana Sophia: Novas apreensões e buscas são realizadas na casa de professora da menina

By

A busca pela menina Ana Sophia, desaparecida desde o dia 4 de julho no distrito de Roma, Bananeiras, no Brejo paraibano, continua a mobilizar as autoridades. Nesta sexta-feira (1º), o delegado Luciano Soares, da Polícia Civil, anunciou uma nova fase da operação, marcada por apreensões e buscas domiciliares.

A polícia tem concentrado suas atividades na casa de uma professora de Ana Sophia, realizando buscas sem fornecer detalhes específicos sobre o que foi apurado no local. Moradores da região relataram um aumento na presença policial nos últimos dias.

Os mandados judiciais de busca e apreensão foram expedidos pelo juiz da comarca de Bananeiras e cumpridos na terça-feira (31). O delegado ressaltou que os detalhes das buscas e os objetos apreendidos não podem ser divulgados devido à natureza sigilosa da operação.

A investigação, que já dura quase 60 dias, continua a ser realizada sob forte sigilo e estratégia pela polícia. O trabalho das autoridades inclui diligências, colhimento de depoimentos e perícias, todos com o objetivo de solucionar o caso.

A força-investigativa exclusiva, composta por dois delegados, um escrivão e oito investigadores, tem redobrado seus esforços na busca por pistas que levem ao paradeiro da menina. A delegada Maíra Roberta reiterou o compromisso de informar a imprensa e a população sobre qualquer informação relevante ou atualização significativa do caso.

Nos primeiros dias após o desaparecimento, buscas intensivas foram realizadas em uma mata e um açude próximo ao distrito de Roma, mas não obtiveram sucesso em encontrar a criança.

A operação segue em andamento, e a polícia continua contando com a colaboração da população, incentivando denúncias anônimas através do disque 197 para agilizar as ações policiais.

Fonte: Wscom