Empresa suspeita de vender seguros falsos é alvo de operação da Polícia Federal

Uma empresa que vendia seguros falsos foi alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (31). Dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal na Paraíba, foram cumpridos nas cidades de Panelas e Lagoa dos Gatos, em Pernambuco.

De acordo com a PF, a investigação começou quando a uma prestadora de serviços de seguro, sem registro na Superintendência de Seguros Privados (Susep), foi identificada atuando no país. A Susep é a autarquia federal responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro.

A empresa investigada não fazia a análise de riscos da atividade, o que contraria a legislação. Os investigados devem responder pelos crimes de gestão temerária e funcionamento de instituição financeira por equiparação.

Polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Pernambuco (Foto: Polícia Federal/Divulgação)

Safe Fake

O nome da operação significa “falso seguro”, que era o que acontecia com as pessoas que comprovam o produto na empresa, acreditavam que estavam com seus bens protegidos e apenas descobriam a fraude quando solicitavam os serviços acordados.

Fonte: T5