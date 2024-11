By

Cidade no Nordeste vai ganhar novo Marco de Sustentabilidade e Lazer

Um capital no Nordeste vai ganhar novo Marco de Sustentabilidade e Lazer. A construção do Parque da Cidade na região do Bessa, em João Pessoa, promete ser um projeto de grande impacto para a cidade.

Ao mesmo tempo, idealizado pela Prefeitura para ser um espaço de lazer, bem-estar e sustentabilidade, o parque está sendo desenvolvido com o objetivo de revitalizar áreas urbanas. Desse modo, visa promover a integração com a natureza e oferecer à comunidade um local para atividades ao ar livre.

O Parque da Cidade é uma obra da Prefeitura com custo estimado em R$ 132 milhões

A princípio, a obra contempla a implantação de um túnel que interligará os bairros Aeroclube e Manaíra, além de ciclovias e estacionamento, também sendo importante para a mobilidade nem numa região nobre de João Pessoa.

Ao mesmo tempo, na área do Parque, muitos equipamentos como ciclovia, quadra de tênis, de futebol society, tênis de praia, pista de skate e patinação, viveiro, academia ao ar livre, parquinho, espaços para eventos, piqueniques, lagos, decks, mirantes elevados e diversos outros espaços de convivência. Contudo, o projeto também prevê áreas verdes e de uso público por toda população.

Importância do Parque da Cidade para João Pessoa

1. Incentivo à Qualidade de Vida e ao Bem-Estar

O novo parque trará espaços para atividades físicas, como caminhadas, ciclismo e práticas esportivas ao ar livre, promovendo um estilo de vida mais saudável para os moradores do bairro do Bessa e de toda João Pessoa.

Primeiramente, áreas verdes ajudam a reduzir o estresse e oferecem um ambiente agradável para famílias, crianças e idosos.

2. Revitalização Urbana e Valorização Imobiliária

O parque representa um avanço para a revitalização do bairro do Bessa, contribuindo para o desenvolvimento urbano organizado e valorizando a região.

A presença de áreas verdes bem cuidadas eleva a atratividade do bairro, resultando em uma valorização imobiliária significativa.

3. Sustentabilidade e Preservação Ambiental

Além de revitalizar a vegetação nativa, o parque priorizará a sustentabilidade com projetos de reflorestamento, áreas de preservação e ações de conscientização ecológica.

Além disso, vai contar com sistemas de energia solar e captação de águas pluviais. A obra está alinhada às metas de sustentabilidade urbana, ajudando a minimizar o impacto ambiental.

4. Convivência Social e Inclusão

O Parque da Cidade será um espaço inclusivo, acessível a pessoas com mobilidade reduzida e preparado para receber visitantes de todas as idades.

O projeto contará com áreas específicas para eventos culturais, educativos e atividades comunitárias. Dessa forma, mira em promover maior integração social.

Características do Parque da Cidade de João Pessoa

Características Descrição Área Total 250 mil m² de espaço verde Localização Bairro Aeroclube, Jardim Oceania e Bessa, João Pessoa Infraestrutura de Lazer Pistas de caminhada, ciclovia, quadras esportivas, playgrounds, academias ao ar livre Sustentabilidade Sistemas de energia solar, captação de água de chuva, reflorestamento com espécies nativas Acessibilidade Rampas, banheiros adaptados e acessibilidade em todos os ambientes Espaço Cultural e Educativo Auditório, área para exposições, espaço para eventos culturais e oficinas de educação ambiental Segurança Sistema de monitoramento com câmeras e rondas regulares Estacionamento Estacionamento para veículos e bicicletários integrados com a entrada principal Projeto Paisagístico Jardins temáticos, trilhas ecológicas, áreas de preservação ambiental e vista panorâmica

Impacto Esperado para a Comunidade e a Cidade

O Parque da Cidade de João Pessoa será um marco para a capital paraibana, beneficiando diretamente o bairro do Bessa e incentivando o turismo ecológico.

Além disso, o parque é um exemplo de compromisso com o meio ambiente, que servirá de modelo para futuras obras sustentáveis na cidade.

Fonte: NE10