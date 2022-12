Com o nome posto para o 1º biênio na ALPB, Eduardo Carneiro lamenta postura do Republicanos: “É nítida a insatisfação”

O deputado estadual reeleito, Eduardo Carneiro (Solidariedade) criticou a postura que tachou de individualista do Republicanos na disputa da eleição pela mesa diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). Segundo o parlamentar, a legenda quer comandar o Poder Legislativo sozinha, desprestigiando outras legendas da base do governador João Azevêdo.

Com o nome posto para o primeiro biênio, Eduardo lembrou que a disputa está apenas começando. Ele se disse bastante tranquilo e reforçou que o momento é continuar dialogando e mantendo o respeito com todos os deputados.

O parlamentar ressaltou que, diferentemente da outra chapa, vem apresentando as propostas e ideias visando garantir a oxigenação, transparência e a igualdade tão necessárias aos deputados no Poder Legislativo.

“Seguimos rigorosamente tudo aquilo que apresentamos, com coerência e transparência, pois é nítida a insatisfação com o atual modelo e necessidade de alternância de poder. Respeitamos também a independência dos parlamentares para que dialoguem com outros candidatos, mas com a certeza de que nada do que se desenhe hoje será o desenho final da disputa”, afirmou.

Eduardo destacou ainda a postura do governador João Azevêdo (PSB) em relação a todos os candidatos, com quem conversou e externou que não iria interferir no processo.

“Conversamos com o governador, que vem respeitando todas as candidaturas. Ele ouviu o sentimento que passamos em relação à Casa, por isso o momento é de continuar conversando e mostrando o melhor caminho para uma Assembleia forte, transparente e que garanta a governabilidade real ao nosso governador João Azevêdo”, arrematou.

Fonte: PB Agora