Ungido candidato à Mesa da ALPB, Branco adianta que João convocará base em busca de consenso

Escolhido pelo Republicanos para disputar a presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) no primeiro biênio, o deputado estadual Branco Mendes (Republicanos), que exercerá seu 5º mandato no parlamento adiantou, em entrevista nesta segunda-feira (05), que o governador João Azevêdo (PSB) convocará toda a base aliada, em breve, em busca da unanimidade em torno da eleição da Mesa.

Segundo o parlamentar, os deputados Eduardo Carneiro (SD) e Galego Souza (Progressistas), que têm colocado seus nomes como pré-candidatos na disputa também serão chamados para dialogar sobre a possibilidade do consenso diante de uma candidatura única.

“Com certeza (o governador irá chamar os outros deputados da base que ainda não aderiram). O governador é ponto fundamental, sempre fiz essa colocação em dizer que ele é fundamental nesse processo e nosso pensamento com o aval do governador e também o meu pensamento é de procurar fazer a união de todos, conversar com todos para não ter disputa e não discriminar ninguém. Acho que a Casa é do povo, representando os 36 deputados, e com certeza nós vamos procurar o clima de harmonia sempre conversando com todos os pares”, ressaltou.

Branco disse ainda que não descarta a possibilidade de oposição e situação, unindo os 36 deputados, cheguem a fevereiro em prol do consenso. “É o desejo que eu tenho, eu gosto sempre de unificar principalmente o parlamento que precisa de paz, precisa interagir com os demais poderes e com o respaldo de todos os deputados da Casa, a ALPB se fortalece mais ainda para o entendimento, seu bom funcionamento e para defender os interesses da PB junto ao governo”, emendou.

Ao ser indagado como o governador reagiu à indicação dos nomes, Branco destacou que João apenas pregou que haja união. O parlamentar aproveitou ainda para agradecer o gestor de desprendimento do deputado Wilson em declinar da postulação.

“O governador apenas pediu a união do partido, que levasse os nomes, e isso nós fizemos com muitas reuniões, conversações, e chegamos a um denominador ontem na sede do partido. O deputado Wilson foi muito humilde dentro das colocações que fiz e fiquei muito lisonjeado pela maneira, pelo gesto do deputado Wilson. Fomos ao governador fazer o comunicado, e o governador aceitou sem nenhum problema”, finalizou.

Fonte: PB Agora