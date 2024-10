Concurso dos Correios terá 3.468 vagas; provas devem acontecer em 15 de dezembro

By

Os Correios anunciaram a abertura de um novo concurso público em 2024, oferecendo 3.468 vagas em diversas áreas e níveis de escolaridade.

A prova está prevista para o dia 15 de dezembro, e as inscrições já estão abertas. O processo seletivo promete atrair candidatos de todo o país, sendo uma das principais oportunidades de ingresso no serviço público neste ano.

Neste artigo, trazemos todos os detalhes sobre o concurso, incluindo cargos disponíveis, requisitos, cronograma e como se preparar para as provas.

O concurso dos Correios é uma oportunidade esperada por muitos brasileiros que buscam estabilidade e benefícios oferecidos pela carreira pública. Este ano, a empresa anunciou a abertura de 3.468 vagas para diferentes funções, com destaque para os cargos de carteiro, atendente comercial e analista de nível superior. O processo seletivo será realizado em todas as regiões do país, garantindo que candidatos de diversos estados possam participar.

Por que o concurso dos Correios é tão concorrido?

Os Correios são uma das empresas públicas mais tradicionais do Brasil, e o concurso oferece benefícios que vão desde a estabilidade no emprego até planos de carreira, assistência médica e previdência complementar. Além disso, os salários são atraentes, principalmente para quem busca uma posição de nível médio, como carteiro ou atendente comercial.

Detalhes das vagas do concurso dos Correios 2024

As 3.468 vagas estão distribuídas em diferentes áreas e níveis de escolaridade, atendendo tanto candidatos com ensino médio quanto aqueles com graduação completa. Veja a seguir a distribuição das principais vagas:

Cargos de nível médio

Carteiro: 1.800 vagas

Atendente comercial: 1.200 vagas

Operador de triagem e transbordo: 350 vagas

Fonte: Cofemac