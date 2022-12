By

Corpo é encontrado enterrado em matagal no Grotão, em João Pessoa

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado no fim da tarde desta segunda-feira (26), em cova rasa em um matagal no Grotão, em João Pessoa.

O corpo foi localizado após buscas da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, com ajuda de cão farejador.

De acordo com informações da Polícia Civil, a suspeita é de que o corpo seja de um rapaz, oriundo do município do Conde, que estava desaparecido desde o dia 7 de dezembro.

As buscas foram iniciadas após a coleta de depoimentos e relatos de que o rapaz costumava frequentar o bairro e as imediações da mata.

O corpo passou por perícia no local e foi encaminhado ao Instituto de Polícia Científica (IPC) no Cristo.

