Lula quer desfilar em carro aberto mas equipe de segurança do petista planeja carro blindado, diz jornal

A equipe de segurança do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está preocupada com a segurança dele no evento de posse do dia 1º de janeiro.

No desfile na Esplanada dos Ministérios, a equipe defende que o petista não saia em um carro aberto, como é feito tradicionalmente, e use um carro blindado. Contudo, segundo informações do jornal O Globo, o entorno mais próximo do futuro mandatário diz que ele é contrário à ideia.

Para policiais, a bomba encontrada no fim de semana, em área próxima ao aeroporto de Brasília, influência num novo planejamento. De acordo com o jornal O Globo, os agentes devem apresentar análises técnicas para as duas opções de veículos utilizados. Depois disso, caberá a Lula decidir.

Se ocorrer em carro aberto, o trajeto vai começar na Catedral, seguir até o Congresso e, de lá, ir até o Palácio do Planalto.

Ainda de acordo com a publicação, o entorno do presidente eleito acredita que ele não vai acatar a recomendação para uso do carro blindado justamente pelo perfil popular da festa de posse.

Além da tradição no modelo, há o desejo de proporcionar um desfile que promova a confiança nas organizações das polícias e nos monitoramentos de inteligência.

Também há a confiança de que as ações terroristas são amadoras, enquanto o esquema de segurança é profissional e preparado para lidar com possíveis eventos.

Além disso, petistas não querem deixar que o clima de medo possa desmobilizar a militância que pretende lotar o evento.